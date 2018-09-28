02:00 28.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Появились подробности о строках следующего призыва на службу

Начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования ГУ персонала ГШ ВСУ Валерий Дендебера, заявил, что этой осенью будет набрано на срочную службу меньшее количество лиц призывного возраста. Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Появились подробности о строках следующего призыва на службу

Отмечается, что это будет зависеть от количества контингента, который удастся призвать. Если количество будет меньше, смысла продлевать срок призыва в будущем нет.

Что качается Киева, то тут первые группы призывников планируют укомплектовать уже 8 октября, и 9 октября отправить их в воинские части.

По словам представителя ВСУ, на проведение этого призыва из бюджета выделяется 64,9 млн грн.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ об увольнении военнослужащих срочной службы в запас и проведения очередных призывов в 2018 году.   Согласно документу срок осеннего призыва увеличен с двух до трех месяцев.


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