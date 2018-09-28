Появились подробности о строках следующего призыва на службу

Отмечается, что это будет зависеть от количества контингента, который удастся призвать. Если количество будет меньше, смысла продлевать срок призыва в будущем нет.

Что качается Киева, то тут первые группы призывников планируют укомплектовать уже 8 октября, и 9 октября отправить их в воинские части.

По словам представителя ВСУ, на проведение этого призыва из бюджета выделяется 64,9 млн грн.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ об увольнении военнослужащих срочной службы в запас и проведения очередных призывов в 2018 году. Согласно документу срок осеннего призыва увеличен с двух до трех месяцев.