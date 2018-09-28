05:00 28.09.2018 | Политика | Новости
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Сенцов стал номинантом на премию Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов, которые незаконно удерживается в российской тюрьме, стал номинантом на премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".

Сенцов стал номинантом на премию Сахарова

Об этом в четверг, 27 сентября, сообщает сайт премии. Согласно сообщению, всего в лонглист вошли восемь человек.

При этом кандидатуру Сенцова выдвинула Европейская народная партия. Также на премию были номинированы неправительственные организации, которые занимаются защитой права и спасением мигрантов в Средиземном море. Всего в списке 11 НПО. Трое финалистов будут объявлены 9 октября. Лауреат премии будет назван 25 октября. Церемония вручения назначена на 12 декабря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 27 сентября, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление парламента о выдвижении кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.


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