Сенцов стал номинантом на премию Сахарова

Об этом в четверг, 27 сентября, сообщает сайт премии. Согласно сообщению, всего в лонглист вошли восемь человек.

При этом кандидатуру Сенцова выдвинула Европейская народная партия. Также на премию были номинированы неправительственные организации, которые занимаются защитой права и спасением мигрантов в Средиземном море. Всего в списке 11 НПО. Трое финалистов будут объявлены 9 октября. Лауреат премии будет назван 25 октября. Церемония вручения назначена на 12 декабря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 27 сентября, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление парламента о выдвижении кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.