16:14 28.09.2018 | Политика | Новости
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Посольство США призвало расследовать преступления против активистов

Американское посольство в Украине выразило беспокойство относительно недавних преступлений против общественных активистов в стране. Об этом пресс-служба посольства США сообщила на своей странице в Twitter.

Посольство США призвало расследовать преступления против активистов

Как отметили в посольстве, украинское население заслуживает на активное гражданское общество, которое может выступать за реформы, не боясь возмездия. В связи с этим представители ведомства призвали украинские власти прозрачно и тщательно расследовать нападения против мирных людей.

Ресь идет о нападении на одесского активиста Олега Михайлика, в которого несколько дней назад стреляли неизвестные. В частности, атаки такого рода участились и это необходимр в кратчайшие сроки прекратить.

"Мы разделяем обеспокоенность президента Петра Порошенко и участников акции "Ніч на Банковій" и в очередной раз призываем власти решать многочисленные вопросы недавних преступлений", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для расследование нападения на общественного активиста Олега Михайлика создана специальная усиленная группа. Привлечены также сотрудники Службы безопасности Украины.


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