Польша усилит противоракетную оборону американским комплексом Patriot

Завершение строительства планируется к 2022 году.

Как отмечается, сущестрвуют и другие страны НАТО, которые доверили безопасность страны комплексам Patriot. К ним относятся США, Германия, Греция. Нидерланды, Испания. Тепер среди них будет числится и Польша.

Румыния также планирует присоединится к группе стран, защищенных Patriot.

"Patriot увеличит безопасность Польши, Европы и НАТО, создавая рабочие места в Польше и США", — заявил представитель американской компании Raytheon, которая строит радар.

Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель генсекретаря НАТО по вопросам политики и политики безопасности Алехандро Альваргонсалес твердо утверждает, что расширение НАТО на восток невозможно без участия в блоке Украины.