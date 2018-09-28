14:10 28.09.2018 | Политика | Новости
100204563:test

Польша усилит противоракетную оборону американским комплексом Patriot

Армия США и Польша подписали контракт стоимостью 1,5 млрд долларов о строительстве ракетного радара для слежения и перехвата целей. Об этом заявляет "Польское радио".

Польша усилит противоракетную оборону американским комплексом Patriot

Завершение строительства планируется к 2022 году. 

Как отмечается, сущестрвуют и другие страны НАТО, которые доверили безопасность страны комплексам Patriot. К ним относятся США, Германия, Греция. Нидерланды, Испания. Тепер среди них будет числится и Польша.

Румыния также планирует присоединится к группе стран, защищенных Patriot. 

"Patriot увеличит безопасность Польши, Европы и НАТО, создавая рабочие места в Польше и США", — заявил представитель американской компании Raytheon, которая строит радар.

Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель генсекретаря НАТО по вопросам политики и политики безопасности Алехандро Альваргонсалес твердо утверждает, что расширение НАТО на восток невозможно без участия в блоке Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
Всемирный банк назвал условия Украине для предоставления очередного транша Отравленный двойной агент Скрипаль работал на разведки стран НАТО до 2017 года Константинополь говорит, что никогда не отдавал Украинскую церковь Москве Бюджет-2019 на "НИЗКОМ" старте
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив