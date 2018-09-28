Польша усилит противоракетную оборону американским комплексом Patriot

Армия США и Польша подписали контракт стоимостью 1,5 млрд долларов о строительстве ракетного радара для слежения и перехвата целей. Об этом заявляет "Польское радио".
Завершение строительства планируется к 2022 году.
Как отмечается, сущестрвуют и другие страны НАТО, которые доверили безопасность страны комплексам Patriot. К ним относятся США, Германия, Греция. Нидерланды, Испания. Тепер среди них будет числится и Польша.
Румыния также планирует присоединится к группе стран, защищенных Patriot.
"Patriot увеличит безопасность Польши, Европы и НАТО, создавая рабочие места в Польше и США", — заявил представитель американской компании Raytheon, которая строит радар.
Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель генсекретаря НАТО по вопросам политики и политики безопасности Алехандро Альваргонсалес твердо утверждает, что расширение НАТО на восток невозможно без участия в блоке Украины.