00:30 28.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий одобрил выдвижение Сенцова на Нобелевскую премию

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в четверг, 27 сентября, подписал постановление парламента о выдвижении кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Парубий одобрил выдвижение Сенцова на Нобелевскую премию

Как написал глава парламента в своем Тwitter, он подписал постановление и верит, что Олега удастся освободить из российского плена.

Напомним, Рада поддержала выдвижение Сенцова на Нобелевскую премию мира. Проект поддержали 245 народных депутатов.

Как сообщал УРА-Информ, 28 августа бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предложил выдвинуть Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Отметим, что на сайте Польской киноакадемии опубликовано соответствующее письмо Валенсы.


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