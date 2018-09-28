Парубий одобрил выдвижение Сенцова на Нобелевскую премию

Как написал глава парламента в своем Тwitter, он подписал постановление и верит, что Олега удастся освободить из российского плена.

Напомним, Рада поддержала выдвижение Сенцова на Нобелевскую премию мира. Проект поддержали 245 народных депутатов.

Как сообщал УРА-Информ, 28 августа бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предложил выдвинуть Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Отметим, что на сайте Польской киноакадемии опубликовано соответствующее письмо Валенсы.