МИД Украины вновь направило ноту протеста РФ

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в своем микроблоге Twitter.

Отмечается, что такие действия обусловлены тем, что РФ не придерживается Минских соглашений, и вновь пересекает украинско-российские границы поставляя грузовики с неизвестным товаром на оккупированную часть Украины.

Ведь все поставки гуманитарной помощи должны поставляться в соответствии с международным механизмом, а РФ как видно открыто нарушает эти установки.

Ранее Россия отправила на территорию временно оккупированного Донбасса 77-й "гумконвой".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация с самого утра отправила на Донбасс очередной так называемый "гуманитарный конвой". Это уже будет 81-я колона, которую российские власти отправляют в помощь боевикам на временно оккупированном территории Украины.