15:38 28.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кучма выступил против переноса из Минска площадки переговоров по Донбассу

Второй глава государства Украины, а также представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил о безосновательных фактах переносить площадку переговоров из Минска.

Кучма выступил против переноса из Минска площадки переговоров по Донбассу

Об этом он сказал журналистам в пятницу в Киеве, 28 сентября.

Как отметил Кучма, он неоднократно слышал о переносе встреч из Минска.

По его мнению, такие действия будут совсем необдуманными. Ведь сейчас никто не дает гарантии, что переговоры в такик странах, как Швейцария, Швеция и Финляндия будут проводится на высшем уровне.

"Кто-то думает, что мы там можем проводить эти встречи? Или кто-то заявляет, что они будут оформлять допуск туда представителям Донбасса? А стоимость там проведенных встреч?", - заявил он, отметив, что некоторые представители Украины в ТКГ ездят на заседания за свои деньги.

Напоследок Кучма добавил, что в данное время нужно думать о последствиях сказанных заявлений. Он также отметил, что РФ "давит" на Беларусь и "по объективным причинам официальный Минск не может избавиться от этого давления".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"переговоры по Донбассу необходимо немедленно перенести из-за недопонимания в отношениях с белорусской дипломатией. Причиной такого решения послужили факты Генеральной Ассамблеи, которые свидетельствуют против любых идей с украинской стороны. Вместе с тем это даже такие предложения, которые не касаются конфликта с Российской Федерацией.


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