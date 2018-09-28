21:12 28.09.2018 | Политика | Новости
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Хаменеи поклялся "стереть в порошок" саудитов и ОАЭ

Иранский аятолла Али Хаменеи обвинил Саудовскую Аравию и ОАЭ в организации сентябрьского теракта. Об этом передает Reuters.

Хаменеи поклялся

Верховный глава считает, что эти два государства потерпели сокрушительное поражение, когда они попали в ловушку в Сирии и Ираке и теперь решили отплатить Тегерану "агрессивными действиями" в отношении иранского народа.

"Вы уже видели нашу месть. Вы увидите, насколько разрушительным и сокрушительным будет наш ответ. Вы пожалеете о том, что вы сделали", - заявил глава Корпуса стражей революции Хоссейн Салами.

Напомним, что 22 сентября, в ходе военного парада в Иране неизвестные открыли огонь по зрителям и офицерам. Зрители восприняли стрельбу как часть военного шоу. Но, когда послышались крики раненых, началась паника. По предварительным данным, убиты как минимум 10 человек, более 20 получили ранения. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Иран выйдет из ядерной сделки, если она не будет отвечает его национальным интересам


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