Хаменеи поклялся "стереть в порошок" саудитов и ОАЭ

Верховный глава считает, что эти два государства потерпели сокрушительное поражение, когда они попали в ловушку в Сирии и Ираке и теперь решили отплатить Тегерану "агрессивными действиями" в отношении иранского народа.

"Вы уже видели нашу месть. Вы увидите, насколько разрушительным и сокрушительным будет наш ответ. Вы пожалеете о том, что вы сделали", - заявил глава Корпуса стражей революции Хоссейн Салами.

Напомним, что 22 сентября, в ходе военного парада в Иране неизвестные открыли огонь по зрителям и офицерам. Зрители восприняли стрельбу как часть военного шоу. Но, когда послышались крики раненых, началась паника. По предварительным данным, убиты как минимум 10 человек, более 20 получили ранения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Иран выйдет из ядерной сделки, если она не будет отвечает его национальным интересам.