09:20 28.09.2018 | Политика | Новости
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В Молдове депутаты выгнали с заседания советника Додона

Глава парламента Молдовы Андриан Канду в четверг вечером, 27 сентября, выгнал с заседания парламента президентского советника Максима Лебединского.

В Молдове депутаты выгнали с заседания советника Додона

Такое решение он пояснил тем, что Лебединский своим поведением нарушил регламент парламента. Как сообщает Deschide, советник президента взял слово при обсуждении инициативы Либеральной партии по созданию следственной комиссии для расследования высылки из страны сотрудников турецких лицеев Orizont.

С трибуны он обвинил лидера коммунистов Владимира Воронина и либералов, которые "делегировали вице-директора Службы информации и безопасности" и заявил, что якобы несет ответственность за операцию по признанию турецких граждан нежелательными лицами в Молдове.

После чего Канду сказал, что депутаты справятся и без него, добавив, что он в парламенте, чтобы представлять интересы президента, а не "нападать на кого-то".

Напомним, Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от занимаемой должности.

Как сообщал УРА-Информ, глава парламента Молдовы вместо Додона назначил двух новых министров, заявил, что стране не нужен президент, если за него все делает парламент.


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