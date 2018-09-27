13:33 27.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Все заседания парламента в сентябре посетили менее половины нардепов

В текущем месяце 2018 года только 180 из 423 депутатов были на всех заседаниях ВР. Таким образом, 10 из 423 не присутствовали на заседаниях вообще. 

 

Все заседания парламента в сентябре посетили менее половины нардепов

Об этом сообщает Комитет выборцев Украины.

согласно недавно полученным сведениям, Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев, депутаты-беженцы входят в 10 перманентно отсутствующих. Также не посещала парламент Надия Савченко, которую удерживают под стражей. 

Отметим, что депутаты "прогуливают" без особой на то причины. 

Что касается пропусков по фракциям, то самое большое число отсутствующих во фракции "Опозиційний блок" (29%), в группах "Відродження" (25%) и "Воля Народу" (38%). 

При этом самые высокие показатели посещения в Радикальной партии Олега Ляшко и партии "Блок Петра Порошенка". В частности, в среднем на заседаниях отсутствовали 12% депутатов РПЛ, 14% — БПП, 16% — "Народний Фронт", 18% — "Батьківщина" и 22% — "Самопоміч". 

Добавим,  что больше всего депутатов присутвовали на пленарном заседании 20 сентября, когда выбирались новые члены центральной избирательной комиссии. Не посетили парламент в этот день всего 39 депутатов, что составляет наилучший показатель за этот год.

Как сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины во вторник, 19 сентября, Источник">поддержала предложение главы парламента Андрея Парубия и увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.


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