Все заседания парламента в сентябре посетили менее половины нардепов

Об этом сообщает Комитет выборцев Украины.

согласно недавно полученным сведениям, Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев, депутаты-беженцы входят в 10 перманентно отсутствующих. Также не посещала парламент Надия Савченко, которую удерживают под стражей.

Отметим, что депутаты "прогуливают" без особой на то причины.

Что касается пропусков по фракциям, то самое большое число отсутствующих во фракции "Опозиційний блок" (29%), в группах "Відродження" (25%) и "Воля Народу" (38%).

При этом самые высокие показатели посещения в Радикальной партии Олега Ляшко и партии "Блок Петра Порошенка". В частности, в среднем на заседаниях отсутствовали 12% депутатов РПЛ, 14% — БПП, 16% — "Народний Фронт", 18% — "Батьківщина" и 22% — "Самопоміч".

Добавим, что больше всего депутатов присутвовали на пленарном заседании 20 сентября, когда выбирались новые члены центральной избирательной комиссии. Не посетили парламент в этот день всего 39 депутатов, что составляет наилучший показатель за этот год.