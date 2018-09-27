В Глухове городской голова досрочно сложил полномочия

В пятницу, 28 сентября, Терещенко созывает внеочередное заседание сессии городского совета. Как сообщает региональное издание Сумской области "Неделя", в повестке дня заседания значится один вопрос: "О рассмотрении заявления Мишеля Терещенко о сложении им своих полномочий городского главы в соответствии с требованиями пункта первого части первой статьи 79 закона "О местном самоуправлении в Украине".

Заседание должно состояться в час дня в зале заседаний. Вместе с тем сам Терещенко через секретаря сообщил, что ничего комментировать не будет, а у себя на страничке в Facebook Терещенко, что сегодня на чрезвычайно важную для города сессию появилось лишь два депутата, что стало для него "последней каплей".

За три года борьбы такого еще не было! Это значит, что к прежним регионалам-саботажникам из "Воли народа" и "Укропа" присоединились все остальные - "Батькивщина" и РПЛ. Никаких комментариев сейчас предоставлять не буду, - написал Глухова, добавив, что в пятницу созывает внеочередное заседание, на котором сделает "важное заявление", и пригласил на него глуховчан.

Напомним, в октябре 2015 года меценат и предприниматель, потомок известной династии украинских сахарозаводчиков Мишель Терещенко победил на выборах мэра Глухова Сумской области.

Как сообщал УРА-Информ, в январе прошлого года Терещенко заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Глуховской местной общине, поскольку не является специалистом по местному самоуправлению.