05:00 27.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем

В Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в среду, 26 сентября, состоялось подписание Соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Уругваем.

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем

Подпись была поставлена в присутствии президента Украины Петра Порошенко в здании Генассамблеи ООН. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

Он также отметил, что еще с одной страной установлен безвизовый режим.

Напомним, Украина ведет переговоры о безвизе с 61 страной "белого шенгена".

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в ближайшее время между Украиной и Перу заработает безвизовый режим.

Также в своем посте Климкин добавил, что еще по двум странам - Уругваю и Перу - есть договоренности о безвизе в ближайшее время.


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