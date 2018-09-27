Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем

Подпись была поставлена в присутствии президента Украины Петра Порошенко в здании Генассамблеи ООН. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

Он также отметил, что еще с одной страной установлен безвизовый режим.

Напомним, Украина ведет переговоры о безвизе с 61 страной "белого шенгена".

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в ближайшее время между Украиной и Перу заработает безвизовый режим.

Также в своем посте Климкин добавил, что еще по двум странам - Уругваю и Перу - есть договоренности о безвизе в ближайшее время.