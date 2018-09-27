Украина и Казахстан договорились о сотрудничестве в борьбе против наркооборота

Отмечается, что уже сделаны первые шаги к сотрудничеству между странами. В дальнейшем планируется перекрыть все каналы наркотических поставок.

Представители полиции Казахстана заявили, что между двумя государствами будет усовершенствоваться опыт по усилению контроля за нелегалами и преступниками.

Стороны также обсудили проведение совместных спецопераций и обмен оперативной информацией о противоправных намерениях международных наркогрупп и представителей криминального сообщества.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в ходе саммита ЕС в Зальцбурге главы государств и правительств в течение нескольких часов обсуждали вопросы, связанные с миграцией, однако результаты переговоров выглядят весьма скромно.