Украина и Казахстан договорились о сотрудничестве в борьбе против наркооборота

Правоохранительные органы Украины и Казахстана договорились о противодействии преступности. Соответствующую информацию передает пресс-служба Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
Отмечается, что уже сделаны первые шаги к сотрудничеству между странами. В дальнейшем планируется перекрыть все каналы наркотических поставок.
Представители полиции Казахстана заявили, что между двумя государствами будет усовершенствоваться опыт по усилению контроля за нелегалами и преступниками.
Стороны также обсудили проведение совместных спецопераций и обмен оперативной информацией о противоправных намерениях международных наркогрупп и представителей криминального сообщества.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в ходе саммита ЕС в Зальцбурге главы государств и правительств в течение нескольких часов обсуждали вопросы, связанные с миграцией, однако результаты переговоров выглядят весьма скромно.