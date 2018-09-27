03:00 27.09.2018 | Политика | Новости
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Трамп высказал свое мнение о действиях Израиля на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп полностью поддержал Израиль в его действиях на Ближнем Востоке, заявив, что еврейское государство вынуждено действовать агрессивно для отражения внешних угроз. Об этом американский лидер сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время встречи.

Трамп высказал свое мнение о действиях Израиля на Ближнем Востоке

Нетаньяху заявил, что Израилю удалось получить от президента США Дональда Трампа гарантии свободы действий израильтян в Сирии. Эти заявления прозвучали на фоне кризиса отношений между Израилем и Россией, которая решила предоставить войскам сирийского лидера Башара Асада зенитные комплексы С-300 после гибели своего самолета-разведчика Ил-20.

Американский президент также сообщил журналистам, что с нетерпением ждет новой встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако не уточнил дату ее проведения. Президент США уклонился от ответа на вопрос, как он относится к поставкам из России в Сирию зенитных комплексов С-300.

Как следует из заявлений Москвы, эти средства противовоздушной обороны направлены в первую очередь против израильской авиации, которая регулярно проводит атаки против иранских объектов на сирийской территории. По данным израильской газеты, американский лидер сообщил, что при необходимости обсудит с Путиным эту проблему.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", постпред США при ООН Никки Хейли считает, что Иран пытается навязать "свои порядки" на Ближнем Востоке. По ее словам, руководство Ирана выдвигает огромные региональные амбиции, несовместимые во многих случаях с ее реальным политическим и экономическим весом, и США вынуждены на это реагировать.


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