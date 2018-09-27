Россия совместно с шести странами СНГ начали крупные учения военной авиации - ФОТО

Сегодня утром, 27 сентября, более 130 командных пунктов приступили к отработке задач по "совершенствованию взаимодействия в рамках объединенной системы ПВО".

В тренировке задействовано до 100 самолетов истрибительной авиации - Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130, штурмовой авиации - Су-25, бомбардировочной авиации - Су-24, Су-34, дальней авиации -Ту-22, ту-160, ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8.

Как докладывает Минобороны России, военные будут учится как реагировать в ситуациях нарушения воздушных государственных границ стран территории СНГ, угона самолетов и будут отрабатывать навыки помощи экипажу самолета, который терпит бедствие.

Напомним, как сообщал " УРА-Информ", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия бесцеремонно нарушает международные нормы захватывая территории.