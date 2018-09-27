Резолюции по миротворцам ООН на Донбассе готовится,- Климкин

Она будет внесено в Совет безопасности в ближайшее время. Об этом в четверг, 27 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он также отметил, что на переговорах со своим коллегой из Германии Хайко Массом и госсекретарем США Майком Помпео было подтверждено, резолюция будет внесена в Совбез ООН.

Члены Совбеза должны продолжать давление на Россию, так как она "отбивается от любой настоящей миротворческой операции", - подчеркнул Климкин, добавив, что иначе Россия и в дальнейшем будет пытаться управлять оккупированными территориями, и вся идея российской так называемой "миротворческой операции" - это начать процесс регионализации и федерализации Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко на Генассамблее ООН призвал к вводу миротворцев на Донбассе.