12:31 27.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины обсудил с генсеком ООН введение миротворцев в Донбасс

Глава украинского государства Петр Порошенко поговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем о военной ситуации на Донбассе, а также о дальнейших перспективах привлечения миротворцев ООН к урегулированию конфликта.

Президент Украины обсудил с генсеком ООН введение миротворцев в Донбасс

Об этом сообщила пресс-служба Администрации Президента Украины. 

Отметим, на переговорах стороны двух государства подробно обсудили агрессивные действия российской стороны в районе Азовского моря и Керченского пролива.

По итогам диалога, дипломаты сошлись на том, чтобы координировать усилия с целью скорейшего освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина совместно с Соединенными Штатами Америки, Францией и Германией готовит проект резолюции о введении на Донбасс миротворческой миссии ООН.


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