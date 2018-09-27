Президент Украины обсудил с генсеком ООН введение миротворцев в Донбасс

Об этом сообщила пресс-служба Администрации Президента Украины.

Отметим, на переговорах стороны двух государства подробно обсудили агрессивные действия российской стороны в районе Азовского моря и Керченского пролива.

По итогам диалога, дипломаты сошлись на том, чтобы координировать усилия с целью скорейшего освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина совместно с Соединенными Штатами Америки, Францией и Германией готовит проект резолюции о введении на Донбасс миротворческой миссии ООН.