22:15 27.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко за три дня в Нью-Йорке провел 25 встреч

Президент Украины Петр Порошенко за три дня своего пребывания в Нью-Йорке на Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций провел 25 встреч с главами иностранных делегаций.

Порошенко за три дня в Нью-Йорке провел 25 встреч

Об этом в четверг, 27 сентября, на своей страничке в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. Это, по его словам, представители таких стран, как Румыния, Словакия, Великобритания, Турция, Нидерланды, Польша, США, Финляндия, Бельгия, Хорватия, Словения, Сербия, Болгария, Йемен, Черногория, Албания, Эквадор, Республика Корея, Дания, Португалия, а также Генеральные секретари ООН и НАТО и председатель Совета Европейского Союза.

По его словам, Генассамблея ООН является хорошей площадкой, чтобы усилить и расширить нашу коалицию противодействия российской агрессии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.


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