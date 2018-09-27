08:15 27.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в Нью-Йорке встретился с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко в среду вечером,26 сентября, в Нью-Йорке провел встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Порошенко в Нью-Йорке встретился с Трампом

Встреча происходила на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. Как написал на своей страничке в Facebook пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров, ответив, что главы государств одеты в одинаковые темно-синие костюмы, белые рубашки и красные галстуки. А первые леди предпочли одну цветовую гамму – черные платья.

Мелания Трамп выбрала платье-пальто, подчеркнув талию широким поясом, и черные лодочки на шпильке. А Марина Порошенко – длинное платье с коротким рукавом, черно-белые туфли и красивое ожерелье на шею.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в четверг вечером, 26 сентября, выступил на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций. Глава украиснкого государства призвал активизировать и усилить роль Генеральной Ассамблеи в сфере обеспечения мира и безопасности в мире. В частности, он отметил, что новая нео-империалистическая сила пытается разделить свободный мир, и ООН не может сохранять тишину, когда ценности и принципы, запечатленные в ее уставе, сейчас игнорируются постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето.


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