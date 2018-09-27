07:27 27.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал ООН усилить роль Генассамблеи в обеспечении мира - ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко в четверг вечером, 26 сентября, выступил на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций.

Порошенко призвал ООН усилить роль Генассамблеи в обеспечении мира - ВИДЕО

Глава украиснкого государства призвал активизировать и усилить роль Генеральной Ассамблеи в сфере обеспечения мира и безопасности в мире. В частности, он отметил, что новая нео-империалистическая сила пытается разделить свободный мир, и ООН не может сохранять тишину, когда ценности и принципы, запечатленные в ее уставе, сейчас игнорируются постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето.

Президент подчеркнул, что ООН должна консолидироваться и активизировать роль Генеральной Ассамблеи.

ООН должна консолидироваться, поскольку осуществляются постоянные попытки разрушить международный порядок, силой пересмотреть международно признанные государственные границы. В связи с этим возникает необходимость активизировать и усилить роль Генеральной Ассамблеи в сфере международного мира и безопасности, - пояснил Порошенко

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Порошенко передал Генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.


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