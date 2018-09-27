Парубий подписал закон "Маски-шоу стоп"-2

Проект так называемого закона "Маски-шоу стоп"-2 передан на подпись президенту. Как написал на своей страничке в Twitter глава парламента, он уверен что это реальный инструмент для защиты честного бизнеса.

Думаю, что после принятия этого закона значительно улучшится инвестиционный климат в Украине, - подчеркнул спикер парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада одобрила в первом чтении за основу и в целом правительственный законопроект №8490, принятие закона поддержал 321 парламентарий. В частности, документ направлен против безосновательного продления сроков досудебного расследования.

Документом предусматривается установить возможность другого лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии дела, если истекли сроки, установленные для проведения досудебного расследования с момента внесения сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении.