МИД Венгрии предъявило обвинение Порошенко

Министр утверждает, что Порошенко продолжает свою политику в отношении венгров. Сийярто считает, что именно таким образом украинский президент пытается получить общественную поддержку, которая сейчас очень низкая.

Также политик надеется, что такая ситуация сможет изменится после предстоящих выборов в 2019 году.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина вышлет венгерского консула. Если Венгрия не отзовет своего консула, Украине его вышлет из страны. Венгрия фундаментально нарушает украинское законодательство и международное право.