МИД Венгрии предъявило обвинение Порошенко

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что нынешняя власть Украины ведет активную работу по утеснению венгров на территории страны. Соответствующая информация размещена на сайте венгерского ведомства.
Министр утверждает, что Порошенко продолжает свою политику в отношении венгров. Сийярто считает, что именно таким образом украинский президент пытается получить общественную поддержку, которая сейчас очень низкая.
Также политик надеется, что такая ситуация сможет изменится после предстоящих выборов в 2019 году.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина вышлет венгерского консула. Если Венгрия не отзовет своего консула, Украине его вышлет из страны. Венгрия фундаментально нарушает украинское законодательство и международное право.