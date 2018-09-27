Мэй обвинила Россию в нарушении международных норм

Она используют химическое оружие на территории Великобритании и других странах. Об этом глава правительства Британии заявила в Нью-Йорке, выступая с трибуны 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

При этом Мэй назвала "отвратительным" отравления экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Солсбери, ответственность за что премьер Британии возложила на спецслужбы Российской Федерации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда, выступая в среду, 26 сентября, на Совете безопасности Организации объединенных наций, призвал страны мира обратить внимание на ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. Он подчеркнул, что в ООН допустили нарушение Будапештского меморандума, согласно которому Россия, США и Британия гарантировали Украине безопасность, уважение суверенитета и территориальной целостности после присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.