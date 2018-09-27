09:59 27.09.2018 | Политика | Новости
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Мэй обвинила Россию в нарушении международных норм

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия бесцеремонно нарушает международные нормы захватывая территории.

Мэй обвинила Россию в нарушении международных норм

Она используют химическое оружие на территории Великобритании и других странах. Об этом глава правительства Британии заявила в Нью-Йорке, выступая с трибуны 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

При этом Мэй назвала "отвратительным" отравления экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Солсбери, ответственность за что премьер Британии возложила на спецслужбы Российской Федерации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда, выступая в среду, 26 сентября, на Совете безопасности Организации объединенных наций, призвал страны мира обратить внимание на ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. Он подчеркнул, что в ООН допустили нарушение Будапештского меморандума, согласно которому Россия, США и Британия гарантировали Украине безопасность, уважение суверенитета и территориальной целостности после присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.


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