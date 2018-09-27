Минобороны строит 15 новых хранилищ боеприпасов по стандартам НАТО - ФОТО

Об это сообщает Министерство обороны Украины.

На данный момент продолжается строение 15 таких "капсул". Оно началось еще в июне 2018 года. Перед началом создания военных хранилищ Минобороны провело надлежащие тендерные процедуры и подготовило необходимую техдокументацию.

Новые арсеналы строятся по современным стандартам НАТО и являются капсулами для безопасного хранения снарядов, ракет и других военных преднадлежностей. Их безопасность заключается в том, что даже в случае большого взрыва хранилище не позволят боеприпасам разлетется на большое расстояние.

По словам военного експерта Геннадия Карпюка, они оснащены современными системами охраны, сигнализации и пожаротушения. Что позволяет свести вероятность негативного влияния человеческого фактора почти к нулю.

Для строительства капсул на базе трех военных арсеналов в 2018 году предоставлено 500 млн гривен. Следует отметить, что для хранения уже существующих 400 тысяч тонн боеприпасов необходимо примерно 10 млрд гривен.

Также стоит добавить, что строительство находится под полным контролем Министра обороны Украины Степана Полторака.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Донецкой области полицейские накрыли и ликвидировали подпольное производство боеприпасов и огнестрельного оружия.