09:32 26.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Жертвами войны на Донбассе стали свыше 35 тысяч человек, - Порошенко

На сегодняшний день жертвами войны на Донбассе стали более 35 тысяч человек.

Жертвами войны на Донбассе стали свыше 35 тысяч человек, - Порошенко

При этом количество временно перемещенных лиц в Украине превышает 1,5 миллионов человек. Такие цифры назвал в среду утром, 26 сентября, во время обсуждения мероприятий по поддержке миротворческих операций Организации объединенных наций во время Генеральной Ассамблеи ООН, президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, более десяти тысяч убитых и почти 25 тысяч раненых.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вторник, 25 сентября, в Нью-Йорке провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по Украине Куртом Волкером. Они обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания международной миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части. Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников.


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