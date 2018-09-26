18:12 26.09.2018 | Политика | Новости
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Западная Европа переполнена российскими агентами, - вице-спикер Сената Польши

Вице-спикер Сената Польши Адам Белан сообщил, что агентов Российской Федерации с каждным днем становится все больше и больше, в результате чего Западная Европа стала совсем переполненой. Такое заявление представитель Сената сделал в ответ на приглашение Брюсселем Людмилы Козловской, которую ранее депортировали в Украину из ЕС по представлению поляков.

Западная Европа переполнена российскими агентами, - вице-спикер Сената Польши

Об этом передает "Польское радио".

Как отметил Белан, в западной политике есть много членов, которые связаны с Россией. К примеру, польским спецслужбам в течение многих лет была известна деятельность Людмилы Козловской.

Вице-спикер отметил, что Западная Европа переполнена российскими агентами влияния.

"Ярким примером политической коррупции является экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которому платит Газпром", - сказал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спецслужбы в Нидерландах разоблачили агентов, которые намеревались заполучить данные лаборатории в швейцарском Шпице. Известно, что именно там расследовались химические атаки в Сирии и отравления в Солсбери.


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