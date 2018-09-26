Западная Европа переполнена российскими агентами, - вице-спикер Сената Польши

Об этом передает "Польское радио".

Как отметил Белан, в западной политике есть много членов, которые связаны с Россией. К примеру, польским спецслужбам в течение многих лет была известна деятельность Людмилы Козловской.

Вице-спикер отметил, что Западная Европа переполнена российскими агентами влияния.

"Ярким примером политической коррупции является экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которому платит Газпром", - сказал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спецслужбы в Нидерландах разоблачили агентов, которые намеревались заполучить данные лаборатории в швейцарском Шпице. Известно, что именно там расследовались химические атаки в Сирии и отравления в Солсбери.