В Кабмине представили бренд-бук "Ukraine Now"

На сегодняшнем заседании правительства такое новшество представил секретарь Минфромполитики Артем Биденко.

Любой пользователь такого бренд-бука может воспользоваться им без разрешения государства. А органы власти с помощью его смогут использовать бренд Украины для популяризации Украины в мире.

Профинансировал создание бренд-бука Европейский банк, из государственного бюджета деньги не потребовались. Позже правительство представит всем госорганам, бизнесу и местному самоуправлению правила пользования такой системой.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко поблагодарил русскоязычных украинцев за понимание усилий власти в развитии украинского языка. Президент подчеркнул, что частота использования украинского языка по сравнению с 2014 годом значительно выросла.