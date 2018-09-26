14:26 26.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Кабмине представили бренд-бук "Ukraine Now"

Сегодня 26 сентября, в Министерстве информационной политики представили бренд-бук технического стандарта "Ukraine Now".

В Кабмине представили бренд-бук

На сегодняшнем заседании правительства такое новшество представил секретарь Минфромполитики Артем Биденко.

Любой пользователь такого бренд-бука может воспользоваться им без разрешения государства. А органы власти с помощью его смогут использовать бренд Украины для популяризации Украины в мире.

Профинансировал создание бренд-бука Европейский банк, из государственного бюджета деньги не потребовались. Позже правительство представит всем госорганам, бизнесу и местному самоуправлению правила пользования такой системой.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко поблагодарил русскоязычных украинцев за понимание усилий власти в развитии украинского языка. Президент подчеркнул, что частота использования украинского языка по сравнению с 2014 годом значительно выросла.


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