Украина и Казахстан усилят взаимодействие в рамках международных организаций - ФОТО

В рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и его колеги из Казахстана. В частности, они обсуждали взаимодействие государств в рамках международных организаций.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
По итогом встречи стало известно, что планируется углубление политического, парламентского и экономического сотрудничества.
Климкин сообщил, что обеспокоен негативной ситуацией с голосованием Казахстана за включение в повестку дня текущей сессии ГА ООН пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".
Как сообщал УРА-Информ, делегации Казахстана и Беларуси при Организации объединенных наций систематически голосовали против любых идей и предложений Украины, даже если они не касаются военного конфликта с Россией.