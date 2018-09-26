12:50 26.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Казахстан усилят взаимодействие в рамках международных организаций - ФОТО

В рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и его колеги из Казахстана. В частности, они обсуждали взаимодействие государств в рамках международных организаций. 

 

Украина и Казахстан усилят взаимодействие в рамках международных организаций - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По итогом встречи стало известно, что планируется углубление политического, парламентского и экономического сотрудничества. 

Климкин сообщил, что обеспокоен негативной ситуацией с голосованием Казахстана за включение в повестку дня текущей сессии ГА ООН пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". 

Как сообщал УРА-Информ, делегации Казахстана и Беларуси при Организации объединенных наций систематически голосовали против любых идей и предложений Украины, даже если они не касаются военного конфликта с Россией.


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