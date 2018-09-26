Украина и Казахстан усилят взаимодействие в рамках международных организаций - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По итогом встречи стало известно, что планируется углубление политического, парламентского и экономического сотрудничества.

Климкин сообщил, что обеспокоен негативной ситуацией с голосованием Казахстана за включение в повестку дня текущей сессии ГА ООН пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Как сообщал УРА-Информ, делегации Казахстана и Беларуси при Организации объединенных наций систематически голосовали против любых идей и предложений Украины, даже если они не касаются военного конфликта с Россией.