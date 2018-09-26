Порошенко с трибуны Генассамблеи ООН призвал к вводу миротворцев на Донбассе

При этом он уверен, что только миротворческая операция с четко определенной задачей по возобновлению суверенитета и территориальной целостности Украины может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа. Мы считаем, что не существует лучшего способа отправки такой операции под надежным мандатом ООН. Это очень помогло бы заставить Россию добросовестно выполнять минские договоренности, - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что России является единственной страной, которая выступает против введения миссии на востоке Украины и поблагодарил Германии, Франции и США за мобилизацию международной поддержки этой инициативы.

Одной из причин по которой Россия не ходят чтобы вошли на Донбасс миротворцы, является то, что Кремль боится. Боится, что миротворцы увидят российскую военную силу и военные ресурсы на всей оккупированной территории, - пояснил президент.

Россия боится потерять контроль над украинско-российским участком границы, который

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вторник, 25 сентября, в Нью-Йорке провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по Украине Куртом Волкером. Они обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания международной миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части. Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников.