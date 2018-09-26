Порошенко передал генсеку ООН ноту о не продлении договора о дружбе с Россией

Как написал в своем Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, "наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН".

Напомним, 21 сентября Украина официально уведомила Россию о расторжении договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения Россией положений данного договора.

Как сообщал УРА-Информ, 17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.