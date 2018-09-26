09:56 26.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Могерини продолжает настаивать на санкциях против РФ

Европейский Союз продолжает свою санкционную политику в отношении Российской Федерации.

Могерини продолжает настаивать на санкциях против РФ

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как сообщила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, ЕС полностью поддерживает суверенитет и целостность Украины.

Кроме того, политик заверила, что санкционная политика в отношении России будет неизменна, в соответствии с минскими договоренностями и скорому завершению войны на Донбассе. Также политик рада поддержке многих стран-членов ЕС, которые придерживаются такой же политики, и применяют санкции в отношении страны-агрессора.

"Евросоюз никогда не признает оккупацию Крыма и Донбасса российскими властями. Украина всегда будет признана со своими границами в международном обществе", - заявила представитель ЕС.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины принял решение об обращении к Совету национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских издательств. Кабмин просит ввести санкции против издательств, которые распространяют книги с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.


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