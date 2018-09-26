03:00 26.09.2018 | Политика | Новости
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Израиль будет продолжать свою операцию в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что правительство страны будет продолжать свою операцию в Сирии. Об этом информирует агентство Reuters.

Израиль будет продолжать свою операцию в Сирии

По его словам, нужно любой ценой не допустить иранских военных на военные укрепление в Сирии. Также чиновник заявил, что будет продолжатся военная координация между силами обороны Израиля и российской армией.

Ранее Россия для усиления боевых возможностей передаст сирийской армии комплекс С-300 в течение двух недель.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сирийский президент Асад Башар одержал победу в гражданском конфликте в этой в стране. Вместе с тем мира добился ему не удалось. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан. По его словам, нужно признать его победу. При этом он подчеркнул, что мир в Сирии невозможен без политического решения вопроса о ситуации в стране при поддержке международных посредников.


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