Израиль будет продолжать свою операцию в Сирии

По его словам, нужно любой ценой не допустить иранских военных на военные укрепление в Сирии. Также чиновник заявил, что будет продолжатся военная координация между силами обороны Израиля и российской армией.

Ранее Россия для усиления боевых возможностей передаст сирийской армии комплекс С-300 в течение двух недель.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сирийский президент Асад Башар одержал победу в гражданском конфликте в этой в стране. Вместе с тем мира добился ему не удалось. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан. По его словам, нужно признать его победу. При этом он подчеркнул, что мир в Сирии невозможен без политического решения вопроса о ситуации в стране при поддержке международных посредников.