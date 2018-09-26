12:38 26.09.2018 | Политика | Новости
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Глава Пентагона рассказал о гонке ядерных вооружений со стороны РФ

Американский министр обороны Джеймс Маттис назвал три страны от которых больше всего исходит ядерная угроза. Первое место в ядерном вооружении занимает Российская Федерация, второе и третье - Китай и КНДР.

Глава Пентагона рассказал о гонке ядерных вооружений со стороны РФ

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Как отмечается, в последнее время тема о ядерной угрозе становится все более и более актуальной. Не для кого не секрет, что ядерную войну нельзя выиграть, поэтому ее никогда нельзя вести.

Вместе с тем глава Пентагона подчеркнул, что именно это сдерживает стороны конфликтов от применения ядерного оружия. По его словам, кто использует его, тот столкнется с "плохими последствиями".

"Россия и Китай были определены опасными противниками, ведь они нарушили договоры о сокращении ядерного оружия", - добавил Маттис.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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