Глава Пентагона рассказал о гонке ядерных вооружений со стороны РФ

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Как отмечается, в последнее время тема о ядерной угрозе становится все более и более актуальной. Не для кого не секрет, что ядерную войну нельзя выиграть, поэтому ее никогда нельзя вести.

Вместе с тем глава Пентагона подчеркнул, что именно это сдерживает стороны конфликтов от применения ядерного оружия. По его словам, кто использует его, тот столкнется с "плохими последствиями".

"Россия и Китай были определены опасными противниками, ведь они нарушили договоры о сокращении ядерного оружия", - добавил Маттис.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",