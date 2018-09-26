Правительство обещает бесплатные анализы в 2019 году, — Гройсман

Согласно его словам, медицина сегодня находится в очень тяжелом состоянии, но правительство не опускает рук и системно меняет условия, при которых люди начали получать новые возможности в системе здравохранения.

Премьер-министр также отмечает, что нововведения будут касаться и экстренной медицины.

"Люди часто говорят, что они приходят в больницу и слышат о том, что надо заплатить за УЗИ, за анализы. Мы предусмотрели средства в государственном бюджете на следующий год, и если парламент примет это решение, то с 1 января все такие исследования будут бесплатными. Единственное условие, что на это исследование должно направить семейный врач", — сказал глава правительства.

Также на заседании говорилось о том, что совместно с местными бюджетами появляется возможность софинансирования реформы экстренной медицины. Обсуждалась перспектива появления нового медицинского транспорта, повышение квалификации персонала и также новой зарплаты.

Премьер-министр затронул и тему закупки лекарств. Которая, по его словам, всегда была коррупционной, однако с 2015 года с этим начали бороться, и сейчас уже построили новую систему закупок у международных организаций.

Напомним, как сообщалось ранее в «УРА-Информ», правительство также утвердило бюджет Фонда соцстрахования.