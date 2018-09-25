13:17 25.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204313:nastya

В правительстве предлагают убрать книги жалоб из кафе и ресторанов

Министерство экономического развития и торговли предлагает отменить жалобные книги в кафе, ресторанах и магазинах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В правительстве предлагают убрать книги жалоб из кафе и ресторанов

Отмечается, что законопроект, который регулирует работу торгового обслуживания на рынке и потребительских товаров уже находится на этапе общественного рассмотрения.

В ведомстве утверждают, что такая норма позволит улучшить экономический климат в Украине и даст возможность сэкономить более чем 123 млн гривен в год. А это более 517 гривен с каждого предпринимателя.

Однако, полной отмены "Уголка потребителя" не собираются делать. Такие стенды все же будут в соответствующих заведениях, для удобства клиентов и защиты прав потребителей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", депутаты Верховной Рады Украины поприветствовали во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности", которым предусматривается создание единого реестра потребителей газа. Сообщается, что указанный закон поддержали 248 народных обранцев. При этом, документом определяется, что единая база абонентов - потребителей природного газа - это единая база данных о потребителях газа, созданная с помощью автоматизированных компьютерных систем с целью достижения полного коммерческого учета объемов природного газа в Украине.


Поделиться
Читайте также:
 
Правоохранители открыли дело по факту ДТП в Кривом Роге Гройсман рассказал о росте экспорта товаров легкой промышленности Россия получила ноту Украины о не продлении дружбы - российский МИД "Единая Россия" потерпела самую большую неудачу на выборах
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив