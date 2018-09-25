В правительстве предлагают убрать книги жалоб из кафе и ресторанов

Отмечается, что законопроект, который регулирует работу торгового обслуживания на рынке и потребительских товаров уже находится на этапе общественного рассмотрения.

В ведомстве утверждают, что такая норма позволит улучшить экономический климат в Украине и даст возможность сэкономить более чем 123 млн гривен в год. А это более 517 гривен с каждого предпринимателя.

Однако, полной отмены "Уголка потребителя" не собираются делать. Такие стенды все же будут в соответствующих заведениях, для удобства клиентов и защиты прав потребителей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", депутаты Верховной Рады Украины поприветствовали во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности", которым предусматривается создание единого реестра потребителей газа. Сообщается, что указанный закон поддержали 248 народных обранцев. При этом, документом определяется, что единая база абонентов - потребителей природного газа - это единая база данных о потребителях газа, созданная с помощью автоматизированных компьютерных систем с целью достижения полного коммерческого учета объемов природного газа в Украине.