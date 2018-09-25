12:20 25.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер выдвинул обвинения за катастрофу МН17

Представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, почему Российская Федерация является единственной ответственной страной в крушении малазийского боинга МН17. Об этом он рассказал в эфире радио Эхо Москвы.

Волкер выдвинул обвинения за катастрофу МН17

Волкер утверждает, что именно РФ несет ответственность за эту страшную катастрофу, так как незаконно вторглась на территорию Украины и забрала оккупированный Крым.

Boeing 777 был создан на зенитном комплексе в российской воинской части, после чего доставлен в Украину. А уже после случившейся аварии его вновь направили на место дислокации в Россию.

Американский чиновник не меняет свою позицию, и утверждает, что вся техника, которая была перевезена в другую суверенную страну находиться под прицелом РФ. Волкер не исключает, что это было сделано специально, после чего все было вывезено из Украины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.


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