Волкер утверждает, что именно РФ несет ответственность за эту страшную катастрофу, так как незаконно вторглась на территорию Украины и забрала оккупированный Крым.

Boeing 777 был создан на зенитном комплексе в российской воинской части, после чего доставлен в Украину. А уже после случившейся аварии его вновь направили на место дислокации в Россию.

Американский чиновник не меняет свою позицию, и утверждает, что вся техника, которая была перевезена в другую суверенную страну находиться под прицелом РФ. Волкер не исключает, что это было сделано специально, после чего все было вывезено из Украины.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.