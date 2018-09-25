В Украине заработают европейские нормы в сфере мониторинга вод

Отмечается, что подконтрольными будут массивы поверхностных и подземных вод, а также морские воды в пределах территориальной и экономической зоны Украины.

А контролировать соблюдения правил будет Минприроды, Госводагентство, Госгеонедра, ГСЧС, а также Госагенство по управлению зоной отчуждения.

В программу будет входить:

- полная информация о обьекте водохранилища, а именно местоположение, наименование и другое.

- все показатели о составе вод и информацию о субъекте и исполнителе мониторинга.

Отметим, что такие мероприятия будут проводится с целью определения экологического и химического состава вод, после чего будут разработаны соответствующие планы, которые будут регулировать т оценивать уровень достижения экологических целей.

Такая информация будут официально, и ее сможет пересмотреть любой житель страны.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в начала сентября в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы, согласно которым полосу дорожного движения можно сужать. Строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.