Рейдеры "засветились" в сотрудничестве с рядом одиозных чиновников Харькова

Напомним, что на прошлой неделе возле харьковского супермаркета "Рост Малышевский" во время следственных действий был застрелен ветеран АТО , еще одного мужчину удалось задержать. По данным СБУ, харьковчанин в составе преступной группы занимался вымогательством. Во время передачи транша в размере $20 тысяч сотрудники СБУ решили задержать подельников, однако один из них попытался применить боевую гранату – и был убит. Уголовное производство открыто по статье 189 УК Украины ("вымогательство"). После этого происшествия "Антикорупційний блок учасників АТО" обвинил "Ассоциацию ветеранов АТО" в рэкете. "К сожалению, некоторые «побратимы», ослепленные желанием наживы, забыли о присяге, переступив нормы морали, прикрывали свой позорный рэкет удостоверениями УБД, общественной деятельностью и «патриотизмом», - сказано в официальном заявлении. Речь идет о тесных связях "Ассоциации" и ее руководителя Дениса Семенюка с чиновниками, среди которых сам вице-мэр Игорь Терехов. Кроме того, летом "Ассоциация" бесплатно получила от города помещение, в котором собиралась проводить занятия по самообороне. Денис Семенюк, комментируя открытие клуба, благодарил за это городскую власть. На его странице в социальных сетях – многочисленные фото с Татьяной Цибульник, Максимом Мусеевым и Александром Ткаченко, - сообщает Харьков Тудей.

Отметим, что Денис Семенюк руководил организацией ветеранов АТО в Холодногорском районе с 2016 года. Тогда же фамилия Семенюка появляется в расследовании "Харьковского антикоррупционного центра" - он стал одним из основателей жилищно-строительного кооператива "Побратим", просившего выделить участок земли на улице Малой Кольцевой, 3. Там ЖСК планировал возвести многоквартирный дом. На февральской сессии горсовета этот вопрос был снят с повестки, однако уже в сентябре депутаты проголосовали за передачу кооперативу 0,68 гектаров , см ниже скрин решения горсовета.

В октябре 2017 года харьковчанин возглавил Городскую ассоциацию ветеранов АТО. Уже спустя месяц после ее создания он вместе с первым заместителем мэра Игорем Тереховым, депутатом областного совета Александром Ткаченко и главой Холодногорского района Харькова Максимом Мусеевым (его подозревают в коррупции, так как живет он не по средствам при очень скромной зарплате, только его свадьба на телеведущей Еве Субботиной обошлась порядка 60 тыс. долларов, симпатии к сторонникам т.н. непризнанных республик) анонсировал на пресс-конференции открытие центра помощи защитникам Украины. А в декабре того же года Семенюк получил от вышеупомянутого Мусеева благодарность за вклад "в военно-патриотическое воспитание молодежи". Об этом свидетельствуют публикации на странице экс-военнослужащего в Facebook.

Кроме того, бывший боец был неоднократно замечен рядом с еще одной известной харьковской чиновницей – главой администрации Новобаварского района Татьяной Цибульник, над которой сейчас идет суд из-за подозрения в декларировании недостоверной информации и не раз попадавшей в громкие скандалы (самые известные - в январе 2018 – торжественное поздравление с именинами от детских коллективов, так же, согласно рейтингу Харьковского антикоррупционного центра, она одна из самых богатых глав района Харькова). В Новобаварском районе члены ассоциации принимали участие в различных акциях, организованных главой района. Отметим, что организация Дениса Семенюка даже вручила награду за патриотизм Татьяне Цибульник, у которой при обыске были обнаружены членский билет Партии Регионов и георгиевская ленточка, за что их неоднократно критиковали.

Отдельно отметим, что никто из фигурантов скандальной истории никак не комментирует свою связь с погибшим при задержании рейдером и его выжившим сообщником.

Источник: from-ua.com