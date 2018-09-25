Рейдеры "засветились" в сотрудничестве с рядом одиозных чиновников Харькова

Убитый во время спецоперации на Харьковщине воин АТО Алексей Литовчинко и его подельник – глава Харьковской ветеранской организации Денис Семенюк, которые, по данным СБУ, в составе преступной группы занимались вымогательством, уничтожали имущество строительных компаний, а также физически блокировали проведение монтажных работ, - были близки с одиозными главами двух районов Харькова – Татьяной Цыбульник и Максимом Мусеевым, сотрудничали с вице-мэром Харькова Игорем Тереховым и депутатом областного совета Александром Ткаченко. Об этом сообщают местные СМИ.
Напомним, что на прошлой неделе возле харьковского супермаркета "Рост Малышевский" во время следственных действий был застрелен
Отметим, что Денис Семенюк руководил организацией ветеранов АТО в Холодногорском районе с 2016 года. Тогда же фамилия Семенюка появляется в расследовании "Харьковского антикоррупционного центра" - он стал одним из основателей жилищно-строительного кооператива "Побратим", просившего выделить
В октябре 2017 года харьковчанин возглавил Городскую ассоциацию ветеранов АТО. Уже спустя месяц после ее создания он вместе с первым заместителем мэра Игорем Тереховым, депутатом областного совета Александром Ткаченко и главой Холодногорского района Харькова Максимом Мусеевым (его подозревают в коррупции, так как живет он не по средствам при очень скромной зарплате, только его свадьба на телеведущей Еве Субботиной обошлась порядка 60 тыс. долларов, симпатии к сторонникам т.н. непризнанных республик) анонсировал на пресс-конференции открытие центра помощи защитникам Украины. А в декабре того же года Семенюк получил от вышеупомянутого Мусеева благодарность за вклад "в военно-патриотическое воспитание молодежи". Об этом свидетельствуют публикации на странице экс-военнослужащего в Facebook.
Кроме того, бывший боец был неоднократно замечен рядом с еще одной известной харьковской чиновницей – главой администрации Новобаварского района Татьяной Цибульник, над которой сейчас идет суд из-за подозрения в декларировании
Отдельно отметим, что никто из фигурантов скандальной истории никак не комментирует свою связь с погибшим при задержании рейдером и его выжившим сообщником.
Источник: from-ua.com