13:55 25.09.2018 | Политика | Авторские статьи     Новости Украины
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Рейдеры "засветились" в сотрудничестве с рядом одиозных чиновников Харькова

Убитый во время спецоперации на Харьковщине воин АТО Алексей Литовчинко и его подельник – глава Харьковской ветеранской организации Денис Семенюк, которые, по данным СБУ, в составе преступной группы занимались вымогательством, уничтожали имущество строительных компаний, а также физически блокировали проведение монтажных работ, - были близки с одиозными главами двух районов Харькова – Татьяной Цыбульник и Максимом Мусеевым, сотрудничали с вице-мэром Харькова Игорем Тереховым и депутатом областного совета Александром Ткаченко. Об этом сообщают местные СМИ.

Рейдеры

Напомним, что на прошлой неделе возле харьковского супермаркета "Рост Малышевский" во время следственных действий был застрелен  ветеран АТО, еще одного мужчину удалось задержать. По данным СБУ, харьковчанин в составе преступной группы занимался вымогательством. Во время передачи транша в размере $20 тысяч сотрудники СБУ решили задержать подельников, однако один из них попытался применить боевую гранату – и был убит. Уголовное производство открыто по статье 189 УК Украины ("вымогательство"). После этого происшествия "Антикорупційний блок учасників АТО" обвинил "Ассоциацию ветеранов АТО" в рэкете. "К сожалению, некоторые «побратимы», ослепленные желанием наживы, забыли о присяге, переступив нормы морали, прикрывали свой позорный рэкет удостоверениями УБД, общественной деятельностью и «патриотизмом», - сказано в официальном заявлении. Речь идет о тесных связях "Ассоциации" и ее руководителя Дениса Семенюка с чиновниками, среди которых сам вице-мэр Игорь Терехов. Кроме того, летом "Ассоциация" бесплатно получила от города помещение, в котором собиралась проводить занятия по самообороне. Денис Семенюк, комментируя открытие клуба, благодарил за это городскую власть. На его странице в социальных сетях – многочисленные фото с Татьяной Цибульник, Максимом Мусеевым и Александром Ткаченко, - сообщает Харьков Тудей.

Отметим, что Денис Семенюк руководил организацией ветеранов АТО в Холодногорском районе с 2016 года. Тогда же фамилия Семенюка появляется в расследовании "Харьковского антикоррупционного центра" - он стал одним из основателей жилищно-строительного кооператива "Побратим", просившего выделить  участок земли на улице Малой Кольцевой, 3. Там ЖСК планировал возвести многоквартирный дом. На февральской сессии горсовета этот вопрос был  снят с повестки, однако уже в сентябре депутаты проголосовали за передачу кооперативу  0,68 гектаров, см ниже скрин решения горсовета.

В октябре 2017 года харьковчанин возглавил Городскую ассоциацию ветеранов АТО. Уже спустя месяц после ее создания он вместе с первым заместителем мэра Игорем Тереховым, депутатом областного совета Александром Ткаченко и главой Холодногорского района Харькова Максимом Мусеевым (его подозревают в коррупции, так как живет он не по средствам при очень скромной зарплате, только его свадьба на телеведущей Еве Субботиной обошлась порядка 60 тыс. долларов, симпатии к сторонникам т.н. непризнанных республик) анонсировал на пресс-конференции открытие центра помощи защитникам Украины. А в декабре того же года Семенюк получил от вышеупомянутого Мусеева благодарность за вклад "в военно-патриотическое воспитание молодежи". Об этом свидетельствуют публикации на странице экс-военнослужащего в Facebook.

Кроме того, бывший боец был неоднократно замечен рядом с еще одной известной харьковской чиновницей – главой администрации Новобаварского района Татьяной Цибульник, над которой сейчас идет суд из-за подозрения в декларировании  недостоверной информации и не раз попадавшей в громкие скандалы (самые известные - в январе 2018 – торжественное поздравление с именинами от детских коллективов, так же, согласно рейтингу Харьковского антикоррупционного центра, она одна из самых богатых глав района Харькова). В Новобаварском районе члены ассоциации принимали участие в различных акциях, организованных главой района. Отметим, что организация Дениса Семенюка даже вручила награду за патриотизм Татьяне Цибульник, у которой при обыске были обнаружены членский билет Партии Регионов и георгиевская ленточка, за что их неоднократно критиковали.

Отдельно отметим, что никто из фигурантов скандальной истории никак не комментирует свою связь с погибшим при задержании рейдером и его выжившим сообщником.

Источник: from-ua.com


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