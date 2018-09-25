Россия получила ноту Украины о не продлении дружбы - российский МИД

Ноту принес в понедельник, 24 сентября, временный поверенный в делах. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщил директор Второго департамента СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

Таким образом, по его словам, договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.

Дипломат также отметил, что Россия сожалений о том, что Украина решила не пролонгировать большой договор. Несмотря на то, что этот договор был рамочным, он задавал тон всем другим соглашениям, - сказал он.

Напомним, договор о дружбе с Россией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Как сообщал УРА-Информ, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который был подписан в 1997 году.