Профильный комитет рекомендует Раде усилить господдержку НАН Украины

Как сказано в сообщении информационного управления аппарата Верховной рады, в понедельник,24 сентября, комитет рассмотрел законопроект "О внесении изменений в приложение № 3 к закону "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" (относительно повышения государственной поддержки Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук)".

Большинством голосов члены комитета поддержали проект решения о принятии этого законопроекта по результатам его рассмотрения в первом чтении принять за основу. Вместе с тем при принятии проекта должны быть учтены замечания Главного научно-экспертного управления Аппарата ВР, Министерства финансов Украины и Министерства внутренних дел Украины относительно определения другого обоснованного источника покрытия увеличения расходов на повышение господдержки НАН Украины и национальных отраслевых академий наук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что за последние два года объем бюджетного финансирования науки в Украине увеличен почти на 70%.