Порошенко в Нью-Йорке встретился с Дудой

Накануне дебатов на 73-й сессии Генассамблеи Организации объединенных наций в Нью-Йорке президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

На встрече глава украинского государства проинформировал о нынешней ситуации в Украине. Как сообщил во вторник, 25 сентября, глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски, Порошенко призвал Дуду поддержать процесс реформ в Украине, а также выразил благодарность за позицию польской стороны по "Северному потоку-2" и слова о необходимости мира в Украине и восстановления суверенитета на переговорах с Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко прибыл в США для участия в Генассамблее ООН.

Он намерен выступить с речью во вермя общих дебатов, а также принять участие в саммите миротворчества ООН и проведет ряд двусторонних встреч.