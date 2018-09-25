Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с Туском

Глава государства призвал его усилить давление на Россия для освобождения всех украинских политзаключенных. Как сообщает пресс-служба президента, собеседники обменялись мнениями о путях реализации договоренностей, достигнутых по итогам Двадцатого Саммита Украина - ЕС и обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также состояние выполнения Минских договоренностей.

Глава украинского государства поблагодарил за решение ЕС продлить экономические санкции против России до 31 января 2019 года.

Стороны также признали необходимым активизировать международные усилия для защиты интересов Украины от противоправных действий РФ в Азовском море.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вторник, 25 сентября, в Нью-Йорке провел встречу со своим словацкий коллегой Андреем Киской. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, политики позитивно оценили сохранение тенденций наращивания товарооборота между двумя странами.