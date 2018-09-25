22:32 25.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204358:Polishuk

Порошенко в Нью-Йорке обсудил с Волкером перспективы миротворческой миссии ООН на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 25 сентября, в Нью-Йорке провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по Украине Куртом Волкером.

Порошенко в Нью-Йорке обсудил с Волкером перспективы миротворческой миссии ООН на Донбассе

Они обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания международной миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части. Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко и Волкер также говорил о последнем развитие событий на Донбассе. При этом особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, а также взаимодействию на пути дальнейшего внедрения реформ в нашем государстве.

Кроме этого, Волкер проинформировал Порошенко об усилении санкционного давления против Российской Федерации, в частности введении в список санкций еще 12-ти российских компаний.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко провел встречу с президентом Европейского Совет Дональдом Туском и президентом Словацкой Республики Андреем Киской.


Поделиться
Читайте также:
 
Столичная власть намерена присоединить к Киеву поселок Коцюбинское - ВИДЕО В Киеве горел Бессарабский рынок В среду в Украине удержится прохладная погода, без осадков В четверг Луценко обещает пояснить профильному комитету ситуацию на Ровенском полигоне
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив