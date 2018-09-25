Порошенко в Нью-Йорке обсудил с Волкером перспективы миротворческой миссии ООН на Донбассе

Они обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания международной миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части. Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко и Волкер также говорил о последнем развитие событий на Донбассе. При этом особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, а также взаимодействию на пути дальнейшего внедрения реформ в нашем государстве.

Кроме этого, Волкер проинформировал Порошенко об усилении санкционного давления против Российской Федерации, в частности введении в список санкций еще 12-ти российских компаний.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко провел встречу с президентом Европейского Совет Дональдом Туском и президентом Словацкой Республики Андреем Киской.