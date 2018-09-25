07:45 25.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко прибыл в Штаты для участия в Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник вечером, 24 сентября, прибыл в Соединенные Штаты Америки.

Порошенко прибыл в Штаты для участия в Генассамблее ООН

Во время своего визита он примет участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Как сообщила пресс-служба президента, глава государства выступит с речью во время общих дебатов, примет участие в Саммите миротворчества ООН и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

По данным пресс-службы, особое внимание во время визита будет уделено углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах - президент встретится с представителями деловых кругов США.

Кроме того, в рамках программы пребывания в Нью-Йорке Порошенко встретится с лидерами украинской общины США.

В Нью-Йорк Порошенко пробудет до 27 сентября.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Как сообщал УРА-Информ, власти Швейцарии не пустили в страну так называемого "заместителя министра образования, науки и молодежи" оккупационного Россией Крыма Айдера Аблятипова. В понедельник,24 сентября, ему было отказано в выдаче въездной визы. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России, Аблятипов собирался принять участие в 39-й сессии Совета Организации объединенных наций по правам человека, которая проходит в Женеве.


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