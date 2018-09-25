МИД РФ разъяснило получение официальной ноты от Киева о непродлении договора о дружбе

Об этом свидетельствуют сведения на сайте росийского внешнеполитического ведомства.

В российском ведомстве считают, что подобные действия украинского государства продолжают "процесс "зачистки" договорно-правовой базы" Украины с Россией.

"24 сентября в развитие опубликованного ранее указа П.Порошенко в МИД России была передана официальная нота МИД Украины о "желании Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 г." - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Петр Порошенко поручил до 30 сентября сообщить российским властям о разрыве договора. Если Украина не уведомит российскую сторону о своем решении, то с 1 апреля 2019 он продлится еще на десять лет.

Напомним, договор о дружбе с Россией был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.