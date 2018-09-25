03:00 25.09.2018 | Политика | Новости
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Италия заявила об ужесточении миграционных правил

Совет министров Италии в понедельник,24 сентября, единогласно одобрил декрет "о безопасности и миграции", получивший в стране название "Декрет Сальвини".

Италия заявила об ужесточении миграционных правил

Инициатор законопроекта вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини поприветствовал принятие декрета. Как написал на своей страничке Facebook вице-премьер, это шаг вперед, чтобы сделать Италию более безопасной

В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новый декрет сделает более эффективным итальянское законодательство. Мы пересматриваем законодательство, чтобы сделать его более эффективным, при этом полностью соблюдая права человека и международные соглашения, - подчеркнул он, добавив, что декрет облегчает высылку мигрантов и дает больше возможностей для того, чтобы лишить их гражданства.

Так, по его словам, среди мер - лишение гражданства лиц, обвиняемых в международном терроризме, а также приостановка запросов на предоставление убежища для лиц, обвиняемых в распространении наркотиков, сексуальных домогательствах, причинении тяжкого вреда здоровью.

У парламента Италии есть 60 дней, чтобы проголосовать за то, чтобы декрет стал законом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Италии выдало запрет на помощь судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия.


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