Италия заявила об ужесточении миграционных правил

Инициатор законопроекта вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини поприветствовал принятие декрета. Как написал на своей страничке Facebook вице-премьер, это шаг вперед, чтобы сделать Италию более безопасной

В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новый декрет сделает более эффективным итальянское законодательство. Мы пересматриваем законодательство, чтобы сделать его более эффективным, при этом полностью соблюдая права человека и международные соглашения, - подчеркнул он, добавив, что декрет облегчает высылку мигрантов и дает больше возможностей для того, чтобы лишить их гражданства.

Так, по его словам, среди мер - лишение гражданства лиц, обвиняемых в международном терроризме, а также приостановка запросов на предоставление убежища для лиц, обвиняемых в распространении наркотиков, сексуальных домогательствах, причинении тяжкого вреда здоровью.

У парламента Италии есть 60 дней, чтобы проголосовать за то, чтобы декрет стал законом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Италии выдало запрет на помощь судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия.