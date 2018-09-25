21:15 25.09.2018 | Политика | Новости
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Глава парламента Молдовы назначил двух новых министров

Глава парламента Молдовы Андриан Канду, который временно исполняет обязанности президента страны назначил двух новых министров.

Глава парламента Молдовы назначил двух новых министров

Во вторник, 25 сентября, он подписал указы о назначении. Как сообщает NewsMaker, таким образом новым министром здравоохранения, труда и социальной защиты стала Сильвия Раду, Министерство сельского хозяйства возглавил Николае Чубука.

При этом спикер напомним, Додон отказался соблюдать закон, поэтому сейчас он выполняет его обязанности.

Хочу спросить: а нужен ли нам институт президентства и президент, стоит ли тратить на это деньги, если уже в четвертый раз мы выполняем его обязанности, - подчеркнул Канду, добавив, что в стране есть Конституционный суд, парламент и правительство, которые помогут преодолеть кризис.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Конституционный суд Молдавии в понедельник, 24 сентября, временно отстранил президента страны Игоря Додона от занимаемой должности. Соответствующее решение принято по запросу депутатов от Демократической партии. Как сообщают местные СМИ, поводом для такого решения стал отказ Додона повторно утвердить предложенные демократами кандидатуры Сильвии Раду и Николая Чубука на должности министров.


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