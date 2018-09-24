11:15 24.09.2018 | Политика | Новости
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В России Навального задержали сразу после выхода из СИЗО

В понедельник утром, 24 сентября, российские спецслужбы вновь арестовали оппозиционного политика Алексея Навального.

В России Навального задержали сразу после выхода из СИЗО

Его задержали в Москве сразу после того, как он вышел на свободу после 30 суток ареста. Как сообщила в своем Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, Навального задержали на выходе из спецприемника.

Он снова доставлен в Даниловский отделение. На этот раз ему предъявили статью, которая предусматривает штраф или арест до 20 суток, - пояснила Ярмыш, добавив, что суд состоится сегодня.

Она также отметила, что это "поразительно", поскольку "обычно Алексея увозят тайно из спецприемника и выпускают неизвестно где, подальше от встречающих. А сегодня был образцово-показательный выпуск из ворот, чтобы под камерами посадить в автозак. Вот же трусливые упыри, уму непостижимо, - добавила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Тверской районный суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток за участие в акции "Забастовка избирателей" 28 января.


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