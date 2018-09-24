03:00 24.09.2018 | Политика | Новости
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В Норвегии задержали российского шпиона

В Норвегии в воскресенье, 23 сентябри, задержали гражданина России.

В Норвегии задержали российского шпиона

Его арестовали за шпионаж. Как сообщает Bloomberg, мужчину задержали в аэропорту Осло. Задержанный побывал на семинаре в парламенте Норвегии.

При этом норвежская полиция сегодня подтвердила задержание россиянина на две недели. Мужчину подозревают в нелегальной информационной деятельности.

В свою очередь российское посольство в Норвегии в Twitter также подтвердило задержание и обнародовало заявление, в котором указано, что задержание имеет "надуманный характер".

Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом, - говорится в комментарии.

Также подчеркивается, что в настоящее время посольство принимает необходимые меры для защиты интересов и прав россиянина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Швейцарии в воскресенье, 16 сентября, выступило с официальным заявлением к властям российской Федерации. Ведомство потребовало от России немедленно прекратить любую шпионскую деятельность на территории страны.


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