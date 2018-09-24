В Грузии завершилась регистрация кандидатов в президенты

Всего было зарегистрировано 25 кандидатов. Как сообщает Грузия Online, Комиссия выбирала кандидатов из 46 претендентов, которые выразили желание принять участие в выборах 28 октября.

19 из них представлены политическими партиями и шесть инициативные группы.

При этом наиболее известными среди кандидатов являются - представитель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, занимавший пост председателя парламента Грузии в период правления президента Михаила Саакашвили, экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, которого поддерживает оппозиционная партия "Свободные демократы", экс-глава МИД Грузии Григол Вашадзе, который баллотируется от оппозиционного объединения "Сила в Единстве" и бывшей правящей партии "Единое национальное движение", лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, а также еще одна экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, которая выступает как независимый кандидат.

Правящая партия "Грузинская мечта" участия в президентских выборах не принимает.

Напомним, в четверг стало известно, что ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты известному грузинскому кинорежиссеру Георгию Шенгелая. В комиссии заявили журналистам, что он не смог представить список поддерживающих его избирателей.

Как сообщал УРА-Информ, выборы президента Грузии в 2018 году будут последними, что происходят в условиях прямого голосования избирателей. По новой Конституции Грузии, выборы 2024 года должны состояться по новой системе, где президента будут выбирать 300 выборщиков из парламента, а также органов местного самоуправления.